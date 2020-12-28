Моуринью: у нас было 89 минут, чтобы забить «Вулверхэмптону» ещё, но мы этого не сделали

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча 15-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (1:1).



«Я не знаю, заслуживали ли мы большего, чем одно очко. У нас было самое лучшее, что может случиться с командой — мы забили на первой минуте. Далее мои футболисты контролировали матч, но в итоге пропустили с углового. У нас было 89 минут, чтобы забить ещё, но мы этого не сделали.



Это очень разочаровывает. Сегодня случилось тоже самое, что и в матче с „Ливерпулем“, где мы контролировали игроков соперника в течение 90 минут, но в итоге пропускали гол в самом конце.



Н'Домбеле провел хорошую игру, пока у него не закончились силы. Я не хотел, чтобы мы сидели глубоко, поэтому выпустил Бергвейна вместо Регилона и Ламелу вместо Сон Хын Мина.



В наши намерения не входит глухая оборона. Игроки знают, о чём я просил их в перерыве, и если они не могли сыграть лучше, то только потому, что они не могли сыграть лучше.»- цитирует Моуринью BBC.

Видео гола, лишившего «шпор» победы в матче с «Вулверхэмптоном»

Подопечные Жозе Моуринью набрали 26 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (21) — на 11-м месте.