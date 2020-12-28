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Месси: переход Суареса в «Атлетико» — безумие! Мы отдали его бесплатно конкуренту

Месси: переход Суареса в «Атлетико» — безумие! Мы отдали его бесплатно конкуренту
Футбол / Испания 0
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Капитан «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением о переходе форварда Луиса Суареса из каталонского клуба в «Атлетико». Уругваец перебрался в мадридский клуб перед началом сезона. Месси был против этого перехода.

«То, что произошло с Суаресом, его переход в «Атлетико», это просто безумие! Он ушёл бесплатно, а теперь будет играть за нашего конкурента, который преследует такие же цели, как и мы. Это просто невероятно», — цитирует Месси La Sexta.

Месси и Суарес вместе играли в «Барселоне» с 2014 по 2020 год. 33-летний уругвайский форвард перешёл в летнее трансферное окно в мадридский «Атлетико». В прошлом сезоне провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 голевых передач. С сине-гранатовыми завоевал 13 трофеев, среди которых Кубок Лиги чемпионов и четыре титула чемпиона Испании.

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