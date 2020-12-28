Мозес показал, как тренирует сына бить по воротам

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес на своей странице в «Инстаграме» выложил видео, на котором он учит сына бить по воротам.

«Практика — это путь к совершенству. Продолжай работать, сынок», — написал Мозес под видео.

Футболист присоединился к «Спартаку» на правах аренды до конца сезона-2020/2021 с возможностью выкупа. В минувшем сезоне Мозес выступал за «Интер» на правах аренды. Играл также за «Кристал Пэлас», «Ливерпуль», «Вест Хэм Юнайтед», «Фенербахче» и другие клубы. В нынешнем сезоне чемпионата России в 9 матчах за «Спартак» забил 1 мяч.



Московский «Спартак» набрал 35 очков в 18 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является набравший 19 встречах 41 очка санкт-петербургский «Зенит».