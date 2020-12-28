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Месси: знал, что могу покинуть «Барселону», обратившись в суд, но не хотелось уходить так

Месси: знал, что могу покинуть «Барселону», обратившись в суд, но не хотелось уходить так
Футбол / Испания 0

Капитан «Барселоны» Лионель Месси раскрыл некоторые обстоятельства попыток ухода из клуба перед началом сезона. Аргентинец заявил, что мог уйти из команды, но не хотел покидать клуб, обратившись в суд.

«Уход бесплатно прошлым летом? Я знал, что могу покинуть клуб, обратившись в суд, мы бы выиграли дело. Мне это говорили многие юристы. Но я не хотел уходить таким образом.

Весь год я говорил Бартомеу (Жозеп Бартомеу — бывший президент «Барселоны». — Прим. «Чемпионата»), что хочу уйти. Но он постоянно говорил «нет». Отправка бюрофакса была способом донести моё желание официально. Я думал, что завершился цикл, мне нужны были перемены. Я хотел уйти, цикл в «Барселоне» был завершён», — цитирует Месси La Sexta.

Месси: я люблю «Барселону», эта команда — моя жизнь
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