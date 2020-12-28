Лионель Месси: всегда мечтал поиграть в США

Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси в интервью La Sexta заявил, что хотел бы однажды перейти в американский клуб.

«Я хотел бы когда-нибудь сыграть в чемпионате США, это всегда было моей мечтой… Но я не знаю, произойдёт ли это», — приводит слова Месси журналист Фабрицио Романо в »Твиттере".

Сообщалось, что владельцы «Манчестер Сити» готовят новое предложение Месси. По данным источника, холдинг City Football Group построил планы на 10 лет после предполагаемого перехода Месси. Несколько сезонов аргентинец проведёт непосредственно в «Манчестер Сити», а потом сможет присоединиться к одному из восьми клубов, которыми владеет холдинг — например, к американскому «Нью-Йорк Сити». После того как футболист завершит карьеру, он станет амбассадором клуба.

Контракт Месси с «Барселоной» истекает летом 2021 года.