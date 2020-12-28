«Ливерпуль» упустил победу в концовке матча АПЛ. Обзор встречи с «Вест Бромвичем»

В воскресенье, 27 декабря, состоялся матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» на домашнем стадионе «Энфилд» принимал «Вест Бромвич Альбион». Встреча завершилась вничью — 1:1.

Счёт был открыт на 12-й минуте матча — защитник Жоэль Матип здорово навесил в штрафную, где нигерийский защитник гостей Олувасемилого Аджайи упустил Садио Мане, который обработал мяч и чётко пробил в левый нижний угол ворот.

Гости отыгрались на 82-й минуте — полузащитник Матеус Перейра выполнил навес в центр штрафной, где Олувасемилого Аджайи пробил головой в дальний угол. Мяч срикошетил от штанги, затем задел спину вратаря мерсисайдцев Алисона и пересёк линию ворот.

Видеообзор встречи «Ливерпуль» — «Вест Бромвич» доступен на «Чемпионате».

«Ливерпуль», набрав 32 очка, лидирует в английской Премьер-лиге, опережая ближайшего преследователя — «Эвертон» — на три очка. «Вест Брович» (8) — на предпоследнем, 19-м месте.