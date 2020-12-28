Криштиану Роналду отреагировал на вручение награды лучшему игроку XXI века

35-летний португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал победу в номинации «Лучший игрок XXI века» по версии Globe Soccer.

«Несказанно рад сегодняшней награде! В то время, как я собираюсь отметить своё 20-летие в профессиональном футболе, награда лучшему игрок XXI века от Globe Soccer — это признание, которое я получаю с огромной радостью и гордостью!

Поздравляю Роберта Левандовского с наградой «Игрок года», Ханс-Дитер Флика, ставшего тренером года и Хосепа Гвардиолу, выигравшего приз в номинации «Тренера века». Мои поздравления также Касильясу и Пике за их карьерные награды и, наконец, что не менее важно, поздравляю моего друга Жорже Мендеша с его премией «Агент века».

Наконец, я должен ещё раз поблагодарить королевскую семью Дубая за уважение и гостеприимство, которые я всегда получаю в этом прекрасном месте, а также всех фанатов, которые поддержали меня в таком огромном всемирном голосовании», — гласит пост португальца в «Инстаграме».

В голосовании на сайте премии Роналду набрал 38%. На втором месте оказался нападающий «Барселоны» Лионель Месси (24%). В тройку также попал форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах (23%). Экс-форвард «Барселоны» Роналдиньо (14%) занял четвёртое место.