Источник: Маурисио Почеттино подписал контракт с «ПСЖ»

48-летний аргентинский специалист Маурисио Почеттино в самое ближайшее время официально возглавит французский «Пари Сен-Жермен», утверждает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Как утверждает источник, аргентинец согласовал последние детали с руководством французского клуба и подписал контракт. Ранее сообщалось, что соглашение с Почеттино будет заключено до 2023 года.
Напомним, что экс-тренер парижан Томас Тухель был отправлен в отставку 24 декабря, за полгода до истечения контракта.
Почеттино покинул лондонский «Тоттенхэм» в ноябре 2019 года. В конце октября сообщалось, что переговоры с тренером ведёт санкт-петербургский «Зенит». До «Тоттенхэма» аргентинский специалист возглавлял «Саутгемптон» (2013-2014 год) и «Эспаньол» (2009-2012 год).
- 28 декабря 2020
-
02:18
-
02:06
-
01:29
-
00:53
-
00:49
-
00:44
-
00:44
-
00:36
-
00:34
-
00:27
-
00:23
-
00:20
-
00:10
-
00:00
- 27 декабря 2020
-
23:54
-
23:51
-
23:40
-
23:36
-
23:29
-
23:27
-
23:17
-
23:12
-
22:47
-
22:42
-
22:29
-
22:22
-
22:15
-
22:10
-
22:00
-
21:53
-
21:52
-
21:37
-
21:25
-
21:25
-
21:22