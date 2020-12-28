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Источник: Маурисио Почеттино подписал контракт с «ПСЖ»

Источник: Маурисио Почеттино подписал контракт с «ПСЖ»
Футбол / Франция 0

48-летний аргентинский специалист Маурисио Почеттино в самое ближайшее время официально возглавит французский «Пари Сен-Жермен», утверждает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Как утверждает источник, аргентинец согласовал последние детали с руководством французского клуба и подписал контракт. Ранее сообщалось, что соглашение с Почеттино будет заключено до 2023 года.

Напомним, что экс-тренер парижан Томас Тухель был отправлен в отставку 24 декабря, за полгода до истечения контракта.

Почеттино покинул лондонский «Тоттенхэм» в ноябре 2019 года. В конце октября сообщалось, что переговоры с тренером ведёт санкт-петербургский «Зенит». До «Тоттенхэма» аргентинский специалист возглавлял «Саутгемптон» (2013-2014 год) и «Эспаньол» (2009-2012 год).

Почеттино подпишет с «ПСЖ» трёхлетний контракт
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