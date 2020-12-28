Лионель Месси ответил на вопрос о своей смерти

33-летний аргентинский капитан «Барселоны» Лионель Месси в большом интервью испанскому телеканалу La Sexta ответил на вопрос о своей смерти.
«Хотел бы я похороны как у Марадоны и думаю ли я о своей смерти? Нет-нет, я не думаю об этом и не хочу даже размышлять на эту тему.
О смерти Марадоны мне сообщил мой отец, когда я находился дома, затем я следил за новостями по телевизору. Никто не мог поверить в случившееся, и я в том числе. Это казалось просто безумием.
Был ли я уверен, что забью в ворота «Осасуны» спустя 4 дня после смерти Диего? Да, к тому моменту у меня была безголевая серия, но я чувствовал, что забью в этот день. В конце концов, мой гол получился буквально из ничего», — приводит слова Лионеля из интервью La Sexta в «Твиттере» BarçaTimes.
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