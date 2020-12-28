Яркий гол Н'Домбеле на 1-й минуте – в обзоре встречи «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм»

В воскресенье, 27 декабря, в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине» состоялся к концу заключительный матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Вулверхэмптон Уондерерс» сыграл вничью с «Тоттенхэм Хотспур» — 1:1.
«Тоттенхэм» открыл счёт уже на 57-й секунде — после розыгрыша углового защитник Бен Дэвис отпасовал низом у чужой штрафной на Тангая Н'Домбеле, и тот ударом в касание поразил ближний угол ворот.
Хозяева отыгрались на 86-й минуте — нападающий Педру Нету навесил с углового на ближнюю штангу, откуда марокканский защитник Ромен Сес ударом головой отправил мяч в дальний угол ворот.
Видеообзор встречи «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм» доступен на «Чемпионате».
Подопечные Жозе Моуринью набрали 26 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (21) — на 11-м месте.
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