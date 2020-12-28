Тухель получит € 6 млн компенсации за расторжение контракта с «ПСЖ»

Бывший главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель согласовал с клубом размер компенсации. Немецкий специалист получит € 6 млн за досрочное расторжение контракта, рассчитанного до июня 2021 года, сообщает Bild.

По данным источника, зарплата Тухеля в «ПСЖ» составляла € 7,5 млн за сезон. По версии СМИ, в тренере может быть заинтересован «Челси», который уже контактировал с Тухелем в 2017 году, когда немец покинул дортмундскую «Боруссию».

Новым главным тренером «ПСЖ» станет аргентинский специалист Маурисио Почеттино. По информации журналиста Фабрицио Романо, Почеттино уже подписал контракт со своей новой командой, согласовав последние детали с руководством клуба.

Почеттино покинул лондонский «Тоттенхэм» в ноябре 2019 года. В конце октября сообщалось, что переговоры с тренером ведёт санкт-петербургский «Зенит». До «Тоттенхэма» аргентинский специалист возглавлял «Саутгемптон» (2013-2014 год) и «Эспаньол» (2009-2012 год).