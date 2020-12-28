«Арсенал» попытается приобрести Лампти у «Брайтона» в случае ухода Бельерина

Лондонский «Арсенал» попытается приобрести 20-летнего английского защитника «Брайтона» Тарика Лампти в случае ухода Эктора Бельерина, сообщает Daily Mirror.

По информации источника, на Лампти также претендуют «Манчестер Сити» и «Бавария». В свою очередь Бельерин может уйти в «Барселону».

В нынешнем сезоне АПЛ Лампти провёл 11 матчей, в которых забил гол в матче с «Тотенхэмом» (1:2) и сделал результативную передачу в игре с «Челси» (1:3). В чемпионате Англии после 15 туров «Брайтон» находится на 16-м месте с 13 очками, а «Арсенал» – на 15-м месте с 17 очками.

Ранее бывший президент «Барселоны», а ныне кандидат на пост Жоан Лапорта заявил о намерении вернуть игрока «Арсенала» Эктора Бельерина в каталонский клуб.