«Ювентус» хочет отказаться от трансфера Аркадиуша Милика из-за его высокой стоимости

«Ювентус» хочет отказаться от трансфера нападающего «Наполи» Аркадиуша Милика из-за его высокой стоимости, сообщает итальянский журналист Николо Скира в своём "твиттере".

По информации источника, «Наполи» готов продать форварда в ближайшее трансферное окно, однако запрашивает у туринцев не менее € 15 млн. В «Ювентусе» считают эту цену завышенной, так как контракт футболиста истекает 30 июня 2021 года. Сообщалось, что в услугах Милика заинтересованы мадридский «Атлетико», «Тоттенхэм Хотспур» и «Эвертон».

Польский нападающий перешёл в «Наполи» летом 2016 года из амстердамского «Аякса». Сумма трансфера составила € 32 млн. В прошлом сезоне принял участие в 26 матчах чемпионата Италии (19 — в основном составе), забил 11 мячей, а также получил пять жёлтых карточек.