Роман Павлюченко рассказал, как встретился с болельщиками «Тоттенхэма» в магазине

Бывший нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Роман Павлюченко рассказал о культуре боления в Англии, где он выступал с 2008 по 2011 год.



«В городе я чувствовал любовь и уважение болельщиков, их фанатичное отношение к футболу. Впервые его ощутил на открытой тренировке, куда пришли 30 тыс. болельщиков, и половине из них было 50-60 лет. Вот футбольная страна! Наш дом был в районе Тоттенхэма, и наши пожилые соседи постоянно меня подбадривали: «О, Суперпав, с победой». Футбол – вся их жизнь. Они первым делом смотрят, не пришла ли им зарплата, а на каком месте находится их любимая команда. Если новости в 6 утра – то о футболе, политика уже потом.



Бывало, идёшь по улице, через дорогу два-три парня, и как начнут через всю улицу кричать: «Суперпав, Суперпав!» Люди, идущие возле меня, оборачивались и подхватывали. Один раз зашёл в продуктовый магазин на районе, расплачиваюсь, кассир – женщина лет 50 – узнаёт меня и как начнёт петь про Суперпава. А за ней пять-семь человек в очереди: «О, это же Пав». Мне от такого становилось не по себе, я человек скромный», — написал Павлюченко в своей колонке для «Чемпионата».

Павлюченко пишет про АПЛ! В первой серии – как его выгнали из района Аршавина А также сравнение Моуринью с Гусом и Черчесовым.