Лионель Месси включил Криштиану Роналду в список спортсменов, которые его восхищают

Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси назвал спортсменов, которые его восхищают. В числе перечисленных атлетов оказался и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«Есть ли спортсмены, которыми я восхищаюсь в последнее время? Есть много людей, которые достойны уважения за свою работу, такие как Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Леброн Джеймс. В каждом виде спорта есть такой человек. В футболе это Криштиану Роналду, их много», — цитирует Месси La Sexta.
Накануне Роналду был признан лучшим игроком XXI века по версии издания Globe Soccer. В голосовании на сайте премии португалец набрал 38%. На втором месте оказался Месси (24%). В тройку также попал форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах (23%). Экс-форвард «Барселоны» Роналдиньо (14%) занял четвёртое место.
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