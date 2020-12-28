28-летний нападающий «Шанхай Шэньхуа» Стефан Эль-Шаарави имеет шансы вернуться в «Рому», сообщает итальянский журналист Николо Скира в своём "твиттере".

По информации источника, перед чемпионатом Европы в 2021 году форвард хочет быть ближе к сборной, чтобы не потеряться из виду тренерского штаба. Более того, введённый в Китае потолок зарплат способствует оттоку иностранных футболистов. Напоним, недавно «Шанхай СИПГ» покинул нападающий Халк.

В 2019 году Стефан перешёл из «Ромы» в «Шанхай Шэньхуа» за € 16 млн. Действующий контракт нападающего рассчитан ещё на два сезона. В нынешнем сезоне Эль-Шаарави провёл на поле 6 матчей в китайской Суперлиге, в которых не отличился результативными действиями.