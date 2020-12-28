«Роман, мы тебя хотим». Павлюченко рассказал о первой встрече со скаутами «Тоттенхэма»

Бывший нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Роман Павлюченко поделился воспоминаниями о встрече с представителями лондонского клуба перед переходом из московского «Спартака».
«На первую встречу со скаутами «Тоттенхэма» в Москве мне практически привезли контракт: «Роман, мы тебя хотим». Я начал с вопроса: «Очень люблю играть головой и передачи с флангов. Скажите, пожалуйста, как складываются атаки у вашего клуба?» И услышал ответ, который окончательно повлиял на мой выбор: «В Англии больше всех передач с фланга делает именно «Тоттенхэм». До сих пор считаю, что самое кайфовое для нападающего – когда можешь сыграть на опережении или выпрыгнуть. Это в футболе я люблю больше всего.
Пришёл в команду, ребята сразу же сказали: «Рома, это же ты нам два гола забил?» – «Да, я». Но никаких обид не было, только в прессе писали, что я тот самый нападающий, лишивший англичан Евро-2008», — написал Павлюченко в своей колонке на «Чемпионате».
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