Роман Павлюченко: радуюсь голам «Тоттенхэма» так сильно, что в комнату вбегает жена

Бывший нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Роман Павлюченко рассказал, что до сих пор поддерживает лондонскую команду.
«Переживаю за «Тоттенхэм» я дома, у телевизора, без шарфика и футболки, зато если забьют, радуюсь так сильно, что в комнату вбегает жена. «Ты чего кричишь?» – «Ларис, это же наша с тобой любимая команда!» – «А ты всё хотел в Россию вернуться, играл бы там до сих пор». На что я отвечаю: «Да, Ларис, не послушал тебя». А ведь она говорила: «Потерпи, поменяется тренер, будешь играть».
Но я взял всё в свои руки и теперь вспоминаю, как перед каждой тренировкой или выходом на поле команда вставала в круг и все произносили: «Come on, guys» или «Big game». В Англии с этими словами я засыпал и ложился спать. Они со мной навсегда!» — написал Павлюченко в своей колонке на «Чемпионате».
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