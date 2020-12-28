Скопинцев: уверен, в ближайшее время «Динамо» станет претендентом на что-то значимое

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев выразил мнение, что бело-голубые смогут побороться за высокие места в ближайшее время.
«Моя задача — стать лучшим игроком на своей позиции в России, развиваться, играть интересно и интенсивно, так, как это делают лучшие исполнители в Европе. Сила, скорость, объём и работа с мячом — уверен, эти качества мне помогут в этом. И сохранять максимальную концентрацию 90+ минут.
Год прошёл для меня как футболиста успешно. Стал играть все матчи 90 минут, как раньше в «Ростове». Чувствую себя важной частью команды. Для «Динамо» также год был плодотворный. Хорошие, на мой взгляд, трансферы, есть ощутимый командный прогресс, чёткое направление. Уверен, в ближайшее время мы станем претендентами на что-то значимое", — цитирует Скопинцева Sportbox.
- 28 декабря 2020
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