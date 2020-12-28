«Нашего игрока погладили по шёрстке». Адвокат избитого Широковым судьи обвинил прокуратуру

Адвокат Александр Островский, вместе с Артуром Рамазановым представляющий интересы арбитра Никиты Данченкова, выступил с обвинениями в адрес прокуратуры в связи с приговором бывшему полузащитнику сборной России Роману Широкову, избившему его подзащитного.
«Прокуратура РФ и её московское подразделение, как и СК РФ, очень странно повели себя в этой истории. Несмотря на четыре обращения Никиты Данченкова в эти органы (прокуратура Москвы, СК Москвы, Генеральная прокуратура Москвы и Центральный аппарат на имя Бастрыкина СК), ни один из них не дал развёрнутого ответа. Мы просили переквалифицировать дело на покушение на убийство, но мотивированного отказа так и не получили. Всё это было проглочено.
Прокуратура Москвы более двух месяцев не даёт ответа на наши обращения. Линия понятна — затянуть и дождаться сугубо мягкого приговора. Нашего футболиста погладили по шёрстке в судебном участке №105. В ходе судебного процесса невооружённым глазом было видно, как Широкова уводят от реальной ответственности. Ни одно ходатайство представителей потерпевшего суд не удовлетворил. Прокурор также был против. Какие были ходатайства? О возвращении дела прокурору Москвы для переквалификации на статью о покушении на убийство или причинение тяжких телесных повреждений, об обеспечении иска в форме наложения запрета на сделки с имуществом Широкова, о предоставлении трудовой книжки Широкова (поскольку мы считаем его трудоустройство фиктивным), о назначении комплексной психолого-психиатрической экспертизы и другие», — сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Видео нападения Широкова на судью:
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