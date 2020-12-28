«Спартак» почтил память Ильи Цымбаларя. Фото
«Спартак» почтил память полузащитника Ильи Цымбаларя. Футболист умер 28 декабря 2013 года в возрасте 44 лет.
«Семь лет без Ильи Цымбаларя. Помним и любим», — написала пресс-служба красно-белых.
Фото можно посмотреть в "твиттере" московского клуба.
Илья Цымбаларь родился в Одессе. С семилетнего возраста он стал заниматься в футбольной школе «Черноморца». Цвета «Спартака» полузащитник защищал на протяжении шести лет (с 1993 по 1999 год). За свою карьеру Цымбаларь также выступал за одесское «Динамо», одесский СКА, московский «Локомотив» и «Анжи». Илья закончил с профессиональным футболом в 2002 году.
В 1992 году Цымбаларь выступал за сборную Украины, однако затем с 1994 по 1999-й защищал цвета сборной России.
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