Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Милан» предложил Доннарумме € 7 млн в год. За голкипером следят ещё два клуба Серии А

«Милан» предложил Доннарумме € 7 млн в год. За голкипером следят ещё два клуба Серии А
Футбол / Италия 0

«Милан» предложил вратарю команды Джанлуиджи Доннарумме контракт с зарплатой € 7 млн в год, однако агент голкипера Мино Райола пугает миланцев предложениями от двух других клубов Серии А, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere della Sera.

По информации источника, сторона Доннаруммы имеет на руках предложения от «Ювентуса» и «Интера», из-за чего нельзя сказать, что игрок сборной Италии останется на «Сан-Сиро». Его контракт с клубом истечёт летом 2021 года. Ранее сообщалось, что голкипер желает повышения зарплаты с € 6 млн до € 10 млн в год.

В нынешнем сезоне Джанлуиджи провёл четыре сухих матча в 13 турах чемпионата Италии. «Милан» занимает первое место в турнирной таблице Серии А с 34 очками в активе. В тройку лидеров также входят «Интер» (33) и «Рома» (27).

Гендиректор «Милана» рассказал о ходе переговоров по контрактам с Доннаруммой и Чалханоглу
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020