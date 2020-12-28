«Милан» предложил Доннарумме € 7 млн в год. За голкипером следят ещё два клуба Серии А

«Милан» предложил вратарю команды Джанлуиджи Доннарумме контракт с зарплатой € 7 млн в год, однако агент голкипера Мино Райола пугает миланцев предложениями от двух других клубов Серии А, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere della Sera.

По информации источника, сторона Доннаруммы имеет на руках предложения от «Ювентуса» и «Интера», из-за чего нельзя сказать, что игрок сборной Италии останется на «Сан-Сиро». Его контракт с клубом истечёт летом 2021 года. Ранее сообщалось, что голкипер желает повышения зарплаты с € 6 млн до € 10 млн в год.



В нынешнем сезоне Джанлуиджи провёл четыре сухих матча в 13 турах чемпионата Италии. «Милан» занимает первое место в турнирной таблице Серии А с 34 очками в активе. В тройку лидеров также входят «Интер» (33) и «Рома» (27).