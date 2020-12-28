Диего Коста и «Атлетико» близки к расторжению контракта

Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста может покинуть команду за полгода до истечения контракта, рассчитанного до лета 2021 года.
Как сообщает AS, 32-летний футболист обратился к руководству клуба с просьбой отпустить его в ближайшее время по семейным причинам. В настоящее время стороны близки к расторжению соглашения.
Ранее стало известно, что «Атлетико» не станет продлевать контракт с Диего.
Коста выступает за мадридский клуб с 2018 года, а до этого защищал цвета «матрасников» с 2010 по 2014 год. Также он принадлежал «Атлетико» с 2007 по 2009 год, однако в этот период не играл за главную команду. В составе «матрасников» Диего становился чемпионом Испании, завоёвывал Кубок страны, а также дважды выигрывал Лигу Европы и трижды — Суперкубок УЕФА.
В нынешнем сезоне форвард принял участие в 7 матчах испанской Примеры и забил 2 гола.
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