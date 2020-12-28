Наставник «Баварии» Флик стал личностью 2020 года по версии издания Kicker

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик признан личностью 2020 года по версии немецкого издания Kicker.

«Даже победитель в номинации тренер года ФИФА Юрген Клопп был удивлён, что Ханси Флик не получил эту награду. И всё же тренер ФК «Бавария» в этом календарном году получает ещё одну награду: Флик — личность года 2020 по версии издания», — говорится на сайте Kicker.

Эта награда присуждается с 1990 года и теперь официально переименована из «Человека года» в «Личность года». Флик стал восьмым представителем «Баварии», который получил эту награду. Напомним, в прошлом сезоне «Бавария» завоевала требл, став чемпионом Германии и выиграв Лигу чемпионов и национальный Кубок. Флик возглавляет мюнхенскую команду с 2019 года.