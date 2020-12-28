Гари Линекер отреагировал на новогодний клип «Рубина» с Леонидом Слуцким

Бывший нападающий сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер на своей странице в «Твиттере» отреагировал на новогодний клип «Рубина» с главным тренером казанцев Леонидом Слуцким.
«Блестяще», — написал Линекер, добавив два катающихся от смеха эмодзи.
Слуцкий спел песню Мэрайи Кэри All I Want for Christmas Is You. Форвард Иван Игнатьев примерил на себя роль ёлки. Полузащитник Дмитрий Тарасов на фоне Кремля предстал в образе президента России.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Рубин», набрав 28 очков в 19 турах, занимает девятое место, на 13 очков отставая от лидера турнира «Зенита».
Слуцкий начинал тренерскую карьеру в волгоградской «Олимпии». Затем специалист работал в «Уралане», «Москве», «Крыльях Советов», ЦСКА, «Халле», «Витессе», а также руководил сборной России.
- 28 декабря 2020
-
13:28
-
13:23
-
13:11
-
13:03
-
12:55
-
12:34
-
12:27
-
12:08
-
11:45
-
11:39
-
11:30
-
11:15
-
11:06
-
10:47
-
10:26
-
10:23
-
10:16
-
10:11
-
10:00
-
09:53
-
09:40
-
09:33
-
09:18
-
08:31
-
07:46
-
06:47
-
06:29
-
05:59
-
05:47
-
05:25
-
03:48
-
03:34
-
02:58
-
02:18
-
02:06