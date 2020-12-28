Гари Линекер отреагировал на новогодний клип «Рубина» с Леонидом Слуцким

Бывший нападающий сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер на своей странице в «Твиттере» отреагировал на новогодний клип «Рубина» с главным тренером казанцев Леонидом Слуцким.

«Блестяще», — написал Линекер, добавив два катающихся от смеха эмодзи.

Слуцкий спел песню Мэрайи Кэри All I Want for Christmas Is You. Форвард Иван Игнатьев примерил на себя роль ёлки. Полузащитник Дмитрий Тарасов на фоне Кремля предстал в образе президента России.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Рубин», набрав 28 очков в 19 турах, занимает девятое место, на 13 очков отставая от лидера турнира «Зенита».



Слуцкий начинал тренерскую карьеру в волгоградской «Олимпии». Затем специалист работал в «Уралане», «Москве», «Крыльях Советов», ЦСКА, «Халле», «Витессе», а также руководил сборной России.