Дмитрий Тарасов: горжусь человеческими качествами Путина

Полузащитник Дмитрий Тарасов высказался о благотворительной акции «Ёлка желаний», приведя в пример поступок президента России Владимира Путина.
«Недавно писал на свою любимую тему — «Ёлка желаний» (всероссийская благотворительная акция). Активно слежу за реализацией данного проекта. Все эти акции проводятся не просто так, и который год принимает в них участие и наш президент. Я горжусь человеческими качествами ВВ. Человек не просто взял «сорвал шарик», а лично организовал тренировку по хоккею моему маленькому тёзке из Челябинска. Больше тут и добавить нечего, кроме как пусть все дети будут счастливы и здоровы», — написал Тарасов в своём «инстаграме».
Хавбек 10 дней назад покинул «Рубин». В нынешнем сезоне Тарасов в 7 матчах Российской Премьер-Лиги не отметился результативными действиями.
- 28 декабря 2020
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