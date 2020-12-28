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«Добрый день». Автомобиль Эдинсона Кавани завалило снегом

«Добрый день». Автомобиль Эдинсона Кавани завалило снегом
Футбол / Англия 0

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани разместил в своём «инстаграме» видео, на котором очищает от снега свой автомобиль.

«Добрый день», — подписал уругваец этот ролик. Сегодня, 28 декабря, температура в Манчестере колеблется от +1 до +3 градусов. В уругвайском городе Сальто, откуда родом Кавани, температура в данный момент +24 градуса. Днём воздух прогреется до +32.

6 октября Эдинсон стал игроком «Манчестер Юнайтед». Контракт уругвайского нападающего рассчитан на один год с возможностью продления ещё на один сезон. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги форвард провёл восемь матчей, забил три гола и отдал две голевые передачи. Манкунианцы находятся на четвёртом месте в турнирной таблице (27 очков).

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