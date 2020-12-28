Бывший игрок «Ливерпуля» заступился за Мохамеда Салаха

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Дэнни Мёрфи поддержал нападающего красных Мохамеда Салаха после его интервью испанским журналистам.



«Фанаты на трибунах должны поддерживать Салаха. Если кто-то не будет делать это из-за его интервью испанской прессе, этот человек не в порядке. Мохамед всего лишь не стал привязывать остаток карьеры к «Ливерпулю» или закрывать двери для «Барселоны» и «Реала». Конечно, фанаты хотели бы, чтобы он одной фразой прекратил все трансферные слухи, но если поставить себя на место Салаха, то его можно понять. Он не рос в Англии, вполне возможно, что его семья хочет жить в более тёплом климате или другой культуре. Если бы у меня был выбор, как у Салаха, я бы играл за «Ливерпуль» вечность, но сейчас игроки оставляют себе варианты на будущее.



Салах всего лишь был честен в интервью, и это не повод менять мнение о нём. Очевидно, ему не нравится, когда его меняют, и он хотел бы быть капитаном в матче с Дании. Мне это говорит лишь о том, что Мохамед не безразличен. Не вижу тут проступка», — написал Мёрфи в своей колонке для Daily Mail.

Видео красивого гола Салаха в ворота «Кристал Пэлас»: