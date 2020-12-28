Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Челси» — «Астон Вилла»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

«Челси» — «Астон Вилла»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30
Футбол / Англия 0

Сегодня, 28 декабря, состоится матч «Челси» — «Астон Вилла». Встреча 16-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Стюартом Атвеллом. Помогать ему будут ассистенты Саймон Лонг и Нил Дэвис. Резервный рефери — Гэвин Уорд.

«Челси», набрав 25 очков в 15 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, на одно очко отставая от зоны еврокубков. «Астон Вилла» располагается строчкой выше, опережая синих по дополнительным показателям и имея два матча в запасе.

Проморолик к матчу «Челси» — «Астон Вилла»:

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020