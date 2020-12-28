«Челси» — «Астон Вилла»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30
Сегодня, 28 декабря, состоится матч «Челси» — «Астон Вилла». Встреча 16-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Стюартом Атвеллом. Помогать ему будут ассистенты Саймон Лонг и Нил Дэвис. Резервный рефери — Гэвин Уорд.
«Челси», набрав 25 очков в 15 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, на одно очко отставая от зоны еврокубков. «Астон Вилла» располагается строчкой выше, опережая синих по дополнительным показателям и имея два матча в запасе.
Проморолик к матчу «Челси» — «Астон Вилла»:
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