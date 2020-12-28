Златан Ибрагимович: я никогда ничего не прошу для себя на Рождество. Я — Санта-Клаус

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, как он относится к рождественским подаркам.
«Я никогда ничего не прошу для себя на Рождество. Я — Санта-Клаус. Я тот, кто приносит подарки всем своим 27 детям: двое из них в Швеции, а другие 25 — в «Миланелло», — цитирует Ибрагимовича Goal со ссылкой на журнал SportWeek.
39-летний швед, отсутствовавший в течение месяца из-за мышечной травмы, полученной в матче с «Наполи», 18 декабря проводил полноценную тренировку, однако в конце занятия почувствовал дискомфорт в икроножных мышцах. Проведённый анализ показал рецидив травмы. Таким образом, форвард точно не сыграет в этом году и может пропустить матчи с «Беневенто» и «Ювентусом», которые состоятся 3 и 6 января соответственно.
Ибрагимович вернулся в «Милан», за который выступал с 2010 по 2012 год, в начале этого года. В нынешнем сезоне Златан принял участие в 10 матчах, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.
- 28 декабря 2020
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