Томас Цорн выделил главную проблему работы в «Спартаке»

Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн выделил главную проблему работы в московском клубе.

«Для меня одной из самых больших проблем в клубе с таким медийным весом, как московский «Спартак» — помимо давления и постоянной необходимости быть успешным, — было поддержание баланса между внутренней работой клуба и общественным имиджем», — цитирует Цорна Lawyers Magazine.

Цорн был назначен на пост генерального директора «Спартака» 14 мая 2019 года. 7 июля 2020 года клуб объявил о прекращении сотрудничества со специалистом.



«Спартак», в 19 турах набравший 35 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В тройку лидеров также входят санкт-петербургский «Зенит» (41) и ЦСКА (37).