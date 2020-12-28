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Томас Цорн выделил главную проблему работы в «Спартаке»

Томас Цорн выделил главную проблему работы в «Спартаке»
Футбол / РПЛ 0

Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн выделил главную проблему работы в московском клубе.

«Для меня одной из самых больших проблем в клубе с таким медийным весом, как московский «Спартак» — помимо давления и постоянной необходимости быть успешным, — было поддержание баланса между внутренней работой клуба и общественным имиджем», — цитирует Цорна Lawyers Magazine.

Цорн был назначен на пост генерального директора «Спартака» 14 мая 2019 года. 7 июля 2020 года клуб объявил о прекращении сотрудничества со специалистом.

«Спартак», в 19 турах набравший 35 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В тройку лидеров также входят санкт-петербургский «Зенит» (41) и ЦСКА (37).

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