Владелец «Стяуа» опроверг информацию о предложении «Краснодара» по форварду Ману

Владелец бухарестского «Стяуа» Джиджи Бекали опроверг информацию о предложении «Краснодара» по форварду Деннису Ману. Сообщалось, что «быки» предлагали за футболиста € 10 млн.

Как сообщает Sport.ro, Бекали подтвердил, что в клуб действительно поступало предложение, однако от представителя итальянской Серии А, а не российского чемпионата. За игрока готовы выложить € 12 млн. Ранее стало известно, что Маном и ещё одним игроком румынской команды, вингером Флоринелем Команом, интересовался ЦСКА, предлагая за обоих € 12 млн. Однако Бекали отказался отпускать футболистов, и переговоры с московским клубом были прекращены.

В декабре 22-летний Деннис стал лучшим игроком румынской Лиги 1. В его активе 12 голов и 5 голевых передач в 14 матчах нынешнего розыгрыша турнира.