Лэмпард: «Челси» считали претендентом на титул, но я не соглашался, потому что это не так

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мыслями о возможностях своей команды в нынешнем сезоне.
«Некоторые хотели говорить о нас как о претендентах на титул, но я никогда с этим не соглашался, потому что это не так. Чтобы бороться за чемпионство, нужно время. Ты узнаёшь футболистов, а им нужно узнавать самих себя. Некоторые из них ещё молоды, другие раньше не играли в Премьер-лиге, так что нам предстоит проходить через такие трудные времена.
Не думаю, что этот сезон мог стать для нас лёгкой прогулкой. Нам удалось обрести уверенность и выдать серию без поражений, но когда проигрываешь несколько матчей, становится гораздо сложнее. Единственный способ справиться с этим – биться на поле и усердно работать на тренировках. Именно эту идею я буду вбивать в головы игроков», — цитирует Лэмпарда Goal.com.
Сегодня, 28 декабря, «Челси» на своём поле сыграет с «Астон Виллой» в матче 16-го тура английской Премьер-лиги. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Видеообзор разгромного поражения «Челси» в дерби с «Арсеналом»:
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