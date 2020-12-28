А. Кержаков: 2020 год запомнится смертью Марадоны и уходом из жизни Понедельника

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков рассказал о самых запоминающихся фактах за 2020 год.
«Когда-нибудь мы будем вспоминать 2020-й как тот год, когда всё изменилось. Он запомнится смертью самого яркого и талантливого футболиста современности Диего Марадоны и уходом из жизни нашего великого нападающего, последнего из команды победителей Евро-1960 Виктора Понедельника», — цитирует Кержакова Welcome 2020.
Марадона умер 25 ноября в результате острого отёка лёгких, вызванного хронической сердечной недостаточностью. В сердце Марадоны обнаружили дилатационную кардиомиопатию — патологию, приводящую к увеличению камер сердца и имеющую множество причин. Сердце Марадоны было в два раза больше обычного, и оно сохранено для изучения.
Понедельник ушёл из жизни 5 декабря в возрасте 83 лет. В честь экс-футболиста перед матчами 17-го тура Российской Премьер-Лиги была организована минута молчания.
- 28 декабря 2020
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