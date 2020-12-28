Куман отреагировал на интервью с Месси

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал интервью с нападающим команды Лионелем Месси.



«Я не смотрел интервью в прямом эфире, но сегодня оно появилось в прессе, так что я его видел. Думаю, это прекрасно, что Лео ответил на вопросы и поделился мнением.



Я всегда был спокоен насчёт Месси, потому что он сказал, что примет решение в конце сезона. Я не могу на это никак повлиять. Мы можем только сделать так, чтобы он играл так хорошо, как только может. А дальше посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Кумана Mundo Deportivo.



Месси защищает цвета «Барселоны» на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С сине-гранатовыми 33-летний аргентинец к настоящему моменту завоевал 34 трофея, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, шесть Кубков страны и четыре Кубка Лиги чемпионов.

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