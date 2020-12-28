«Сассуоло» присоединился к «Кальяри» в борьбе за Раджу Найнгголана

Полузащитник миланского «Интера» Раджа Найнгголан может перейти в «Сассуоло» в зимнее трансферное окно, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport. Сообщалось, что на хавбека также претендует «Кальяри».
В прошлом сезоне бельгиец выступал за «Кальяри» на правах аренды, кроме того Найнгголан играл за клуб из Сардинии с 2010 по 2014 год. Контракт бельгийца с «Интером» истекает в июне 2022 года.
В текущем сезоне Серии А за «Интер» Найнгголан провёл четыре матча, выходя на замену во всех встречах и не отметившись результативными действиями.
Ранее сообщалось, что «нерадзурри» намерены избавиться от четырёх игроков в ближайшее трансферное окно: полузащитников Матиаса Весино, Раджи Найнгголана и Кристиана Эриксена, а также нападающего Андреа Пинамонти.
- 28 декабря 2020
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