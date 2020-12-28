Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Форвард сборной Украины может перейти в «Рому»

Форвард сборной Украины может перейти в «Рому»
Футбол / Италия 0

Нападающий «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в услугах 25-летнего украинского футболиста заинтересована «Рома». Римляне рассчитывают завершить сделку в зимнее трансферное окно, если получится отправить Карлеса Переса в аренду.

В нынешнем сезоне Яремчук принял участие в 22 матчах за «Гент» во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи. С 2018 года Яремчук вызывается в национальную команду Украины.

«Рома» в 14 встречах набрала 27 очков и занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А. Лидером соревнований является «Милан» (34). В тройку лидеров входит миланский «Интер» (33).

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020