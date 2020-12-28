Форвард сборной Украины может перейти в «Рому»
Нападающий «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, в услугах 25-летнего украинского футболиста заинтересована «Рома». Римляне рассчитывают завершить сделку в зимнее трансферное окно, если получится отправить Карлеса Переса в аренду.
В нынешнем сезоне Яремчук принял участие в 22 матчах за «Гент» во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи. С 2018 года Яремчук вызывается в национальную команду Украины.
«Рома» в 14 встречах набрала 27 очков и занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А. Лидером соревнований является «Милан» (34). В тройку лидеров входит миланский «Интер» (33).
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