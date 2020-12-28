Организаторы новогодней вечеринки Неймара сообщили о приглашении 150 гостей, а не 500

Агентство Fabrica, которое занимается организацией новогоднего торжества бразильского нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, на своей странице в «Инстаграме» выступило с заявлением о проведении мероприятия.



Ранее сообщалось, что Неймар решил отметить Новый год на родине в Бразилии и организовал пятидневную вечеринку на 500 человек во время пандемии коронавируса.



В заявлении представители агентства отметили, что на мероприятии присутствует около 150 человек, а сама вечеринка проводится с соблюдением всех санитарных норм, установленных государственными органами.



Напомним, в нынешнем сезоне 28-летний бразильский футболист принял участие в 12 матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

Неймар устроил в Бразилии 5-дневную новогоднюю вечеринку на 500 человек