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Организаторы новогодней вечеринки Неймара сообщили о приглашении 150 гостей, а не 500

Организаторы новогодней вечеринки Неймара сообщили о приглашении 150 гостей, а не 500
Футбол / Франция 0

Агентство Fabrica, которое занимается организацией новогоднего торжества бразильского нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, на своей странице в «Инстаграме» выступило с заявлением о проведении мероприятия.

Ранее сообщалось, что Неймар решил отметить Новый год на родине в Бразилии и организовал пятидневную вечеринку на 500 человек во время пандемии коронавируса.

В заявлении представители агентства отметили, что на мероприятии присутствует около 150 человек, а сама вечеринка проводится с соблюдением всех санитарных норм, установленных государственными органами.

Напомним, в нынешнем сезоне 28-летний бразильский футболист принял участие в 12 матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

Неймар устроил в Бразилии 5-дневную новогоднюю вечеринку на 500 человек
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