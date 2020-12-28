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«Локомотив» заплатил агенту Жалолиддинова в 6,5 раз больше, чем стоил сам игрок

«Локомотив» заплатил агенту узбекского полузащитника Жасурбека Жалолиддинова € 850 тыс., утверждает «Матч ТВ» со ссылкой на полученные финансовые документы. По имеющимся данным, «Бунедкор» из Ташкента получил за футболиста € 130 тыс.

Таким образом, агентские выплаты за Жалолиддинова превысили сумму трансфера примерно в 6,5 раз.

За весь сезон Жалолиддинов провёл лишь один тайм. Он вышел на поле в матче Кубка России за «Тамбов».

«Локомотив» завершил первую часть сезона на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. «Железнодорожники» набрали 28 очков в 19 турах. Они отстают от лидирующего «Зенита» на 13 очков.

Ранее стало известно, что в «Локомотиве» сменилось руководство. Клуб покинул председатель совета директоров Анатолий Мещеряков и гендиректор Василий Кикнадзе.