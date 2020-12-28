Игрок «Лестера» не смог перехитрить вратаря «Кристал Пэлас» во время исполнения пенальти

В стартовом матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» на стадионе «Селхёрст Парк» в Лондоне принимает «Лестер Сити». После первого тайма счёт не открыт — 0:0.
На 18-й минуте защитник «лис» Люк Томас вошёл в штрафную с левого фланга и после контакта с защитником хозяев Джеймсом Томкинсом упал на газон — арбитр посчитал, что это был фол со стороны игрока «Кристал Пэлас, и назначил пенальти. К точке подошёл нападающий Келечи Ихеаначо и послал мяч чуть правее центра ворот, но вратарь „орлов“ Висенте Гуайта заранее никуда не прыгал и уверенно среагировал на этот удар.
Видео одиннадцатиметрового в исполнении Ихеаначо
«Кристал Пэлас», набрав 18 очков в 15 турах, занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и находится в 7 очках от зоны вылета. «Лестер» (28) располагается на третьей строчке, уступая «Эвертону» (29) и «Ливерпулю» (32).
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 28 декабря 2020
-
19:36
-
19:36
-
19:26
-
19:01
-
18:59
-
18:53
-
18:51
-
18:49
-
18:36
-
18:35
-
18:17
-
18:06
-
18:03
-
17:46
-
17:44
-
17:30
-
17:30
-
17:18
-
17:16
-
16:57
-
16:49
-
16:45
-
16:41
-
16:34
-
16:27
-
16:08
-
16:06
-
15:48
-
15:47
-
15:34
-
15:32
-
15:00
-
15:00
-
14:57
-
14:26