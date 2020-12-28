Игрок «Лестера» не смог перехитрить вратаря «Кристал Пэлас» во время исполнения пенальти

В стартовом матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» на стадионе «Селхёрст Парк» в Лондоне принимает «Лестер Сити». После первого тайма счёт не открыт — 0:0.



На 18-й минуте защитник «лис» Люк Томас вошёл в штрафную с левого фланга и после контакта с защитником хозяев Джеймсом Томкинсом упал на газон — арбитр посчитал, что это был фол со стороны игрока «Кристал Пэлас, и назначил пенальти. К точке подошёл нападающий Келечи Ихеаначо и послал мяч чуть правее центра ворот, но вратарь „орлов“ Висенте Гуайта заранее никуда не прыгал и уверенно среагировал на этот удар.

Видео одиннадцатиметрового в исполнении Ихеаначо

«Кристал Пэлас», набрав 18 очков в 15 турах, занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и находится в 7 очках от зоны вылета. «Лестер» (28) располагается на третьей строчке, уступая «Эвертону» (29) и «Ливерпулю» (32).



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.