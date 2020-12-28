Посредники получили треть от суммы трансфера Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту»

Стали известны детали перехода российского полузащитника Алексея Миранчука из московского «Локомотива» в «Аталанту», сообщает «Матч ТВ».



По информации источника, сумма трансфера российского футболиста составила € 14,5 млн, из которых € 2,655 млн были выплачены в пользу шотландской компании Joint Industries Limited Partnership, уполномоченным представителем которой является Ю.В. Зайцев. Ещё € 2,13 млн получил агент полузащитника Вадим Шпинёв. «Локомотив» выручил от трансфера € 9,715 млн. Таким образом, сумма агентских вознаграждений составила 33% от суммы трансфера Миранчука.



Напомним, Миранчук перешёл из московского «Локомотива» в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 7 матчах за итальянский клуб и забил 2 гола.