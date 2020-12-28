Куман рассказал о готовности Дембеле, восстановившегося после травмы

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал о состоянии форварда команды Усмана Дембеле. Француз 20 декабря возобновил тренировки, восстановившись после травмы. Дембеле пропустил пять последних матчей. По всей видимости, он сможет выйти на поле в матче 16-го тура Примеры с «Эйбаром», который состоится завтра, 29 декабря.
«Мы обнародуем состав завтра. Но Усман чувствует себя хорошо, он уже некоторое время тренировался с командой. В принципе он может быть включён в состав», — цитирует Кумана пресс-служба «Барселоны».
Ранее стало известно, что матч с «Эйбаром» пропустит капитан «Барселоны» Лионель Месси, который получил повреждение.
В нынешнем сезоне Дембеле в 12 матчах во всех турнирах стал автором четырёх забитых мячей и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с «Барселоной» истекает 30 июня 2022 года. Сообщалось, что каталонский клуб намерен продлить соглашение с нападающим.
- 28 декабря 2020
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