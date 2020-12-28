Крауч: даже моя фея-крёстная не сможет исполнить желание раз и навсегда избавиться от VAR

Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч рассказал об отношении к VAR и посоветовал изменить правило определения офсайда.



«Все знают, что я чувствую по отношению к VAR, но даже моя фея-крёстная не сможет исполнить желание раз и навсегда избавиться от него.



К сожалению, система останется, так что скажу так: нам необходимо менять трактовку определения офсайда. Давайте исключим этот бред с локтями и пальцами ног, с рукавами и подмышками, а установим правило, согласно которому если футболисты находятся на одном уровне, то атакующий игрок – в правильном положении. Если между защитником и нападающим есть просвет, то это положение вне игры», – приводит слова Крауча Daily Mail.



Крауч начинал карьеру в 1998 году в составе «Тоттенхэм Хотспур», за который позднее ещё успел поиграть с 2009 по 2011 год. Также форвард защищал цвета таких клубов, как «Куинз Парк Рейнджерс», «Портсмут», «Астон Вилла», «Норвич Сити», «Саутгемптон», «Ливерпуль» и «Сток Сити», в котором провёл восемь лет. В сборную Англии нападающий вызывался с 2005 по 2010 год.



За свою карьеру Питер успел завоевать пять трофеев: Кубок лиги с «Тоттенхэмом», победа в Чемпионшипе с «Норвичем», а также Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Англии с «Ливерпулем».

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