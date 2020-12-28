«Локомотив» заплатил агентам почти € 15,5 млн за два года

Московский «Локомотив» выплатил агентам футболистов почти € 15,5 млн в 2019 и 2020 годах, утверждает «Матч ТВ» со ссылкой на финансовые документы.
Клуб платил агентам за трансферы, за продление контрактов и аренды игроков. Например, клуб потратил на приобретение игроков € 18,18 млн, а агенты получили почти € 6 млн. Здесь особенно выделяются выплаты посредникам за переход узбекского полузащитника Жасурбека Жалолиддинова. Стоимость игрока составила € 130 тыс., а агентские выплаты — € 850 тыс.
«Локомотив» продал полузащитника Алексея Миранчука «Аталанте» за € 14,5 млн. При этом посредник получил € 2,13 млн.
Трансферы:
— Мурило. Стоимость — € 2,3 млн, агентские — € 0,989 млн
— Лука Джорджевич. (€ 1,75 млн / € 0,5 млн)
— Жасурбек Жалолиддинов. (€ 0,13 млн / € 0,85 млн)
— Виталий Лысцов. (€ 1 млн / € 1 млн)
— Виталий Лисакович (€ 1,5 млн / € 0,15 млн)
— Слободан Райкович (бесплатно / € 0,15 млн)
— Илья Берковский (2,5 млн рублей / € 0,2 млн)
— Зе Луиш (€ 4 млн / € 1,546 млн)
— Камано (€ 5 млн / € 0,6 млн)
Продление контрактов:
Дмитрий Баринов. Агентские — € 0,22 млн
Мацей Рыбусь. € 0,12 млн.
Антон Миранчук. € 1 млн.
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