Матч «Эвертон» – «Манчестер Сити» отменён из-за вспышки коронавируса у игроков гостей

Матч 16-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Манчестер Сити», запланированный на сегодня, 28 декабря, отменён.



Как сообщает BBC, причиной такого решения стала вспышка коронавируса в составе «Манчестер Сити». В пятницу манкунианский клуб сообщил, что у нападающего Габриэла Жезуса, защитника Кайла Уокера и ещё двух членов персонала команды.



Сегодня стало известно, что в стане «горожан» выявлены новые случаи заражения и игра с «Эвертоном» была отменена по этой причине. Основываясь на медицинских показаниях, АПЛ, проконсультировавшись с обоими клубами, решила перенести матч.



Все инфицированные будут соблюдать самоизоляцию в соответствии с протоколом английской Премьер-лиги и правительства Великобритании.