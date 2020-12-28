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Матч «Эвертон» – «Манчестер Сити» отменён из-за вспышки коронавируса у игроков гостей

Матч «Эвертон» – «Манчестер Сити» отменён из-за вспышки коронавируса у игроков гостей
Футбол / Англия 0

Матч 16-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Манчестер Сити», запланированный на сегодня, 28 декабря, отменён.

Как сообщает BBC, причиной такого решения стала вспышка коронавируса в составе «Манчестер Сити». В пятницу манкунианский клуб сообщил, что у нападающего Габриэла Жезуса, защитника Кайла Уокера и ещё двух членов персонала команды.

Сегодня стало известно, что в стане «горожан» выявлены новые случаи заражения и игра с «Эвертоном» была отменена по этой причине. Основываясь на медицинских показаниях, АПЛ, проконсультировавшись с обоими клубами, решила перенести матч.

Все инфицированные будут соблюдать самоизоляцию в соответствии с протоколом английской Премьер-лиги и правительства Великобритании.

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