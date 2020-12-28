«Лестер» ушёл от поражения в матче с «Кристал Пэлас»

В Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» завершился матч 16-го тура английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» на своём поле сыграл вничью с «Лестер Сити». Встреча закончилась со счётом 1:1.

Уже на 19-й минуте встречи гости заработали пенальти, но Келечи Ихеаначо не смог реализовать его. А на 58-й минуте Уилфрид Заха открыл счёт, ему ассистировал Эндрос Таунсенд.

Видео гола Заха

«Лестер» сумел уйти от поражения уже в концовке матча. На 83-й минуте Харви Барнс с передачи Джонни Эванса восстановил равновесие в счёте.

Видео гола Харви Барнса

«Лестер» набрал 29 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице АПЛ. От лидирующего «Ливерпуля» «лисы» отстают на три очка, но они провели на матч больше. 29 очков набрал и «Эвертон», занимающий третье место. «Кристал Пэлас» прервал серию из двух поражений. «Орлы» набрали 19 очков и поднялись на 13-е место.