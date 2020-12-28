Дмитрий Тихий — о Дзюбе: с классными футболистами соперничать вдвойне приятно

Капитан «Химок» Дмитрий Тихий рассказал о борьбе с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой. Тихий заявил, что ему больше всего запомнился финал Кубка России, в котором подмосковный клуб уступил питерцам со счётом 0:1.
«Могли ли выиграть? В одной игре всё что угодно может случиться. Понятно, что большую часть времени мы находились у своих ворот, но при этом они за целый тайм не создали ни одного момента. Во втором тайме Илья Лантратов два раза подвыручил команду. А у нас, через пару минут после пенальти, Данилкин пробил в штангу после стандарта. Забей он — ещё неизвестно, чем бы дело кончилось. Свести матч к ничьей мы уж точно могли бы. Но получилось так, как получилось.
Потолкался ли с Дзюбой? Естественно. Я же большую часть времени играл против него. Ребята потом говорили, что сыграл добротно. С классными футболистами соперничать вдвойне приятно. После матча я поблагодарил Артёма за игру. В таких матчах растёшь как футболист, приобретаешь опыт.
Тяжело ли сдвинуть его с места? Непросто. Он очень умело пользуется своими габаритами — хорошо прикрывает мяч корпусом. Это видно не только в РПЛ, но и в еврокубках, играх сборной. Этого у Артёма не отнять», — сказал Тихий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полностью интервью будет опубликовано на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 28 декабря 2020
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