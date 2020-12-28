Хомутовский — о протестах: мы нация. А раньше надо было объяснять, где находится Беларусь

Бывший вратарь сборной Беларуси Василий Хомутовский поделился своим мнением об акциях протеста после выборов президента страны.



«Благодаря белорусским людям во всех отраслях и слоях нашей жизни мы почувствовали себя настоящими патриотами. И каждый день, выходя на улицу, люди могут чувствовать единение, даже ничего не сказав. А раньше надо было объяснять, где находится Беларусь: возле России. Мы нация», — сказал Хомутовский в интервью на канале «ЧестнОК» в YouTube.

Напомним, в октябре текущего года Хомутовский был оштрафован за участие в акции протеста.

В России Хомутовский выступал за московское «Динамо» (2001), «Томь» (2006–2007) и «Амкар» (2011–2012). В качестве тренера Хомутовский работал в таких клубах, как минское «Динамо», «Крумкачы», «Черноморец», БАТЭ и брестское «Динамо».