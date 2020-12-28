Ходжсон: после поражения от «Ливерпуля» результат матча с «Лестером» — шаг вперёд для нас

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон прокомментировал результат стартового матча 16-го тура АПЛ с «Лестер Сити» (1:1).
«Мы были совсем недовольны нашим первым таймом, и в перерыве потребовалось очень эмоциональное выступление моего помощника Рэя Левингтона, чтобы привести футболистов в чувство. Мы были ошарашены тем, что были столь же пассивны, как и в предыдущих матчах. „Лестер“ был более агрессивен, чем мы, они заставляли нас совершать ошибки.
Во второй половине встречи мы усложнили им жизнь. Во втором тайме мы играли намного интенсивнее в и были вознаграждены за это забитым мячом.
Без сомнения, сегодняшний результат — это шаг в правильном направлении. Матч с „Ливерпулем“ отбросил нас назад. Сегодня была непростая задача, но мы хорошо справились с ней», — цитирует Ходжсона BBC.
Видео гола «Кристал Пэлас» в ворота «Лестера»
«Кристал Пэлас» набрал 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ. «Лестер Сити» (29) — на втором месте.
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