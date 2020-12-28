В «Реале» опасаются, что «Тоттенхэм» не захочет выкупать Бэйла

В «Реале» обеспокоены ситуацией с форвардом команды Гаретом Бэйлом, который выступает на правах аренды за «Тоттенхэм Хотспур». Мадридцы опасаются, что лондонский клуб не захочет выкупать валлийца, утверждает AS.
Бэйл перешёл в «Тоттенхэм» перед началом сезона. Он забил три мяча, но выходил преимущественно на замену в кубковых турнирах. В общей сложности он принял участие в 11 матчах, но провёл на поле лишь 598 минут. В матчах АПЛ он отыграл 160 минут.
Руководство «Реала» рассчитывало, что сможет продать Бэйла «Тоттенхэму». Но, если ситуация не изменится, лондонцы вряд ли решат оформить трансфер игрока. Контракт Бэйла с «Реалом» действует до лета 2022 года.
Мадридский клуб уже давно пытается продать футболиста, но потенциальных покупателей отпугивает высокая зарплата игрока.
- 28 декабря 2020
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